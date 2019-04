Grassadonia s'attacca al segnale

Il Foggia accarezza la vittoria contro il Livorno, ma alla fine viene rimontato rischiando anche la sconfitta nei minuti di recupero, prima che il portiere Leali parasse il rigore di Giannetti.

Il tecnico dei rossoneri Grassadonia riparte da qui in vista del rush finale per la salvezza: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, potevamo portarci sul 3-0. Poi dopo il 2-1 è cominciata un’altra partita. Dopo questo pareggio cosa cambia? È ancora tutto in gioco, capisco l’amarezza ma il rigore sbagliato dal Livorno può essere un segnale positivo“.



SPORTAL.IT | 23-04-2019 00:44