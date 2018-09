Grassadonia: "Spariti dopo il primo tempo"

Brutta sconfitta per il Foggia, che cade per la prima volta in stagione in casa facendosi rimontare dal Palermo. Dopo il debutto-show contro il Carpi, i ko contro Crotone e Palermo, comunque due delle candidate alla vittoria finale, lasciano i rossoneri all’ultimo posto a quota -5.

Al termine della gara il tecnico dei Satanelli Gianluca Grassadonia ha parlato alla stampa: “La squadra ha fatto bene nel primo tempo, non nel secondo. Sul primo gol abbiamo commesso un errore, era una punizione che non andava fatta e da quell’azione che ha portato al pareggio abbiamo iniziato a soffrire. Nella ripresa siamo mancati in intensità e ci siamo allungati, siamo stati troppo sulle gambe e lenti nel far girare il pallone. Dobbiamo lavorare”.



SPORTAL.IT | 16-09-2018 23:50