Grassi cambia casa, ma non maglia

Alberto Grassi vuole recuperare il tempo perduto. Dopo una stagione condizionata dal grave infortunio al ginocchio subito in autunno, l’ex centrocampista della Spal è di nuovo un giocatore del Parma, dopo essere rientrato al Napoli per fine prestito.

Questa volta, però, il trasferimento è avvenuto in prestito con obbligo di riscatto, per la felicità del giocatore che ha già raggiunto il ritiro degli emiliani a Prato di Stelvio:“Sono contento di essere tornato al Parma, mi sono trovato bene sia col mister che con i compagni – le parole del giocatore scuola Atalanta – Mi sono stati tutti vicino durante l'infortunio. Una stagione così se non ti spezza ti rinforza, ma adesso sto bene”.

Grassi è fatalista sull’addio al Napoli: “Doveva andare così, ma ho condiviso lo spogliatoio con tanti campioni”.

Infine una curiosità… logistica. Grassi ha infatti scelto di cambiare la casa rispetto alla scorsa stagione: "La casa la cambio, quella non ha portato fortuna. Lo scorso anno ero arrivato a fine mercato, adesso spero di trovare qualcosa subito".



SPORTAL.IT | 10-07-2019 21:03