Grassi: De La fa dell'ironia

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis ha confessato: "Torino, Fiorentina e Bologna mi hanno chiesto di Grassi ma in Italia hanno il braccino corto".

"Ho ricevuto offerte anche dalla Spagna – ammette il patron azzurro -, lì hanno più soldi. Non vorrei cedere Alberto, credo in lui, preferirei mandarlo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto".

Il centrocampista classe 1995 ha una valutazione che si aggira intorno ai sette milioni di euro e un contratto che lo lega al Napoli in scadenza nel 2020.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 16:40