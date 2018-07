Grassi è stanco dell'incertezza

Mario Giuffredi, agente di Alberto Grassi, centrocampista sotto contratto con il Napoli, ai microfoni di Radio CRC ha parlato del futuro del suo assistito.

"Mi aspetto una conclusione a breve, già in settimana, perchè per il calciatore sarebbe giusto potersi allenare con la sua nuova squadra, quella che lo possa far giocare il prossimo anno. Alberto vuole giocare con continuità e abbiamo parecchie scelte, sia in Italia che all’estero" ha raccontato.

La Spal, per esempio, rivorrebbe Grassi. E anche il Parma si è fatto avanti. Ma il problema sono i 15 milioni chiesti dai partenopei per il suo cartellino.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 08:45