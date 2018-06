Il futuro di Alberto Grassi resta un mistero.

Il Napoli lo ha riscattato dalla Spal per 8,5 milioni di euro e adesso è intenzionato a mandarlo in ritiro in modo tale che Ancelotti possa valutarlo in vista della prossima stagione.

La palla passa quindi al tecnico di Reggiolo che potrà decidere di confermarlo o mandarlo di nuovo prestito: la Fiorentina è pronta ad accoglierlo anche solo per una stagione così come la Spal.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 13:40