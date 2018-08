Grassi, l'agente conferma tutto

Grassi al Parma, ovvero la più classica delle trattative “cotta e mangiata”. I crociati seguono da tempo il centrocampista di proprietà del Napoli, reduce da un’ottima stagione alla Spal, ma rientrato in azzurro in attesa di una nuova destinazione.

La stessa società ferrarese, oltre al Torino, si era interessata al giocatore che, secondo quanto dichiarato pochi giorni fa dal presidente del Napoli De Laurentiis, avrebbe dovuto fare esperienza all’estero (c’era l’interessamento del Leganes) e che comunque non si sarebbe trasferito con la formula del prestito. Gli scenari sono però cambiati perché il pressing del Parma ha fatto capitolare il Napoli, come confermato dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, intervenuto a 'Marte Sport Live': "Grassi al Parma è una possibilità concreta, potrebbe trasferirsi in prestito oneroso senza riscatto”.

Decisivo il lasciapassare di Ancelotti: “Abbiamo parlato con il mister, che lo stima tanto, ma in mediana c'è concorrenza quindi meglio andar via per giocare e poi riproporsi al Napoli”.



SPORTAL.IT | 02-08-2018 20:45