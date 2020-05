Grave lutto per Radja Nainggolan: il messaggio del Ninja

Grave lutto per il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan. Il giocatore belga, in prestito dall'Inter, in un post pubblicato sulla sua pagina personale di Instagram ha annunciato la scomparsa della giovane nipote, che secondo i media belgi ha perso una lunga battaglia contro il cancro.

"Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti", è quanto ha scritto il Ninja, con il cuore spezzato.

"Così giovane, ancora non riesco a crederci. Ora va dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più", è il commovente post del giocatore.

La moglie di Nainggolan, Claudia Lai, negli scorsi mesi ha reso pubblica la sua lotta contro un tumore al seno. In una recente intervista il giocatore rossoblu aveva confessato la sua preoccupazione a causa della pandemia.

"Ha ovviamente un sistema immunitario debole. Spero che tutto questo passi presto perché lei è in continuo rischio. Le terapie sono state rimandate e stiamo evitando gli ospedali. Ho paura per lei, devo ammetterlo. Ho il timore di contagiarmi se esco a fare la spesa e di trasmetterle il coronavirus".

La lotta contro la malattia prosegue bene, "ora è in fase di conservazione. Io prendo tutte le precauzioni del caso e seguiamo le indicazione dei medici".

SPORTAL.IT | 31-05-2020 15:25