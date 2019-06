Gravina conquistato dalle ragazze mondiali

Primo posto in un girone di ferro comprendente Brasile e Australia. Questo il primo obiettivo raggiunto dall’Italia femminile al Mondiale di Francia. Un risultato auspicato, ma non certo da preventivare alla vigilia della manifestazione cui l’Italia non partecipava da 20 anni.

Il presidente della Federazione Gabriele Gravina, in tribuna a Valenciennes per la partita che le ragazze del ct Bertolini hanno perso contro il Brasile pur senza compromettere il primato del raggruppamento, non ha saputo trattenere l’entusiasmo a fine gara: "Le nostre 'Ragazze Mondiali' anche questa sera contro un grande Brasile hanno dimostrato di essere un gruppo eccezionale. Mi complimento con loro, con Milena Bertolini e tutto lo staff" ha detto il numero uno di Via Allegri.

"È una sconfitta indolore che passa in secondo piano rispetto al primo posto nel girone: un risultato straordinario, impensabile alla vigilia" ha aggiunto Gravina.



SPORTAL.IT | 19-06-2019 10:16