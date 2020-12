Gravina: "La Nazionale è il nostro fiore all'occhiello"

Non è stato un anno semplice, per nessuno e nemmeno per il Calcio e per la FIGC che spesso ha dovuto prendere in mano la situazione.

Il numero uno, Gabrile Gravina, ha parlato della stagione ai microfoni di Sky Sport: “Momento difficile sì, qualche momento di sconforto, di solitudine in alcuni frangenti in cui capita di riflettere, di pensare soprattutto proiettando le conseguenze negative che sarebbero derivate dal blocco dall’annullamento del campionato, soprattutto dal campionato di serie A”.

Soddisfazione però per quello che si è fatto per la Nazionale azzurra: “La nostra Nazionale rappresenta ancora oggi un fiore all’occhiello di questa nostra gestione, grazie al tecnico Mancini, grazie ai calciatori, permettetemi un ringraziamento anche al club Italia”.

OMNISPORT | 24-12-2020 12:54