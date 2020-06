Gravina: "Prossima fase stadi aperti"

"Rivedere in estate i tifosi allo stadio? Me lo auguro. Migliorando l'andamento dei contagi, spero si possa consentire l'accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo''. E' quanto afferma il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in una intervista a 'Il Mattino'.

Sulla questione algoritmo: "L'obiettivo è assegnare in campo i verdetti di questo campionato. Ccambiare format in corsa sarebbe stato necessario se non ci fossero state le condizioni per la ripartenza. L'algoritmo sarà ispirato a un principio di equità e buon senso. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare".

SPORTAL.IT | 04-06-2020 10:41