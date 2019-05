Graziani attacca: sei alla Juve, non al City

Nel pareggio per 1-1 col Torino è stato uno dei giocatori della Juventus più in ombra, come del resto molti dei suoi compagni ad eccezione del solito Cristiano Ronaldo. Federico Bernardeschi ha chiuso con una sostituzione ed un cartellino giallo che faranno anche scattare una squalifica (era in diffida) che lo constringerà a saltare il prossimo impegno di campionato contro la Roma. Non è un momento facile per lui e come era prevedibile sono arrivate anche delle critiche piuttosto esplicite.

L’attacco di Ciccio – L’ex-attaccante della nazionale italiana e campione del mondo a Spagna 82 Ciccio Graziani non ha usato mezzi termini. Intervistato da Radio Sportiva ha detto: “Ma che giocatore è Bernardeschi?! Non tira mai in porta, tiene troppo tempo il pallone frai piedi, dovrebbe essere più concreto, forse pensa di essere al Manchester City“. A provarlo ci sono anche i numeri, perché in 26 presenze in bianconero quest’anno ha realizzato soltanto due reti, emntre l’anno scorso erano state quattro.

Beffa doppia – Nella serata del derby della Mole tra l’altro per Bernardeschi le cose potevano andare anche peggio. L’attaccante ex-Fiorentina infatti ha subito un tentativo di furto, con dei malviventi che si erano introdotti nella sua abitazione dopo aver forzato la porta con una spranga, ma l’improvviso ritorno a casa della fidanzata (immediatamente insospettita dall’aver trovato la porta di ingresso aperta) ha emsso in fuga i ladri che sono scappati via senza portare via nulla.

