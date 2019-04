Graziani: 'Il Toro deve crederci'

Il bilancio degli ultimi 23 anni è sempre desolante per i tifosi del Torino, che dal 1996 ad oggi hanno visto i propri giocatori vincere un derby solo una volta, nell’aprile 2015.

Mai come quest’anno però l’occasione sembra essere propizia per il popolo granata, tra calendario, visto che la sfida contro la Juventus cadrà il 3 maggio, un giorno prima del 70° anniversario della tragedia di Superga, e classifica, dal momento che la squadra di Allegri è già campione d’Italia e quella di Mazzarri in piena corsa per un posto in Europa con anche la Champions League nel mirino.

Un grande ex come Ciccio Graziani, intervenuto a Torino a un evento promozionale, non si fa illusioni sulle scarse motivazioni della Juventus, ma crede nei granata:

“ll derby è una partita difficile, importantissima. La speranza è trovare una Juventus un po' distaccata, ma non sarà così. Di certo il Toro ci arriva nel momento migliore, oggi è una squadra da Champions".

"Il Torino sta bene fisicamente e psicologicamente, la classifica dà una grande forza anche se la concorrenza per l'Europa è tanta" ha aggiunto lo storico “gemello” di Paolo Pulici.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 13:12