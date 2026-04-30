The Greasy Chip Butty Song: perché l’inno dello Sheffield United parla di birra, fabbriche e patatine fritte

Nato da una melodia romantica e trasformato in coro da stadio, “The Greasy Chip Butty Song” racconta tra pub, fabbriche e cibo popolare l’identità dello Sheffield United e della città di Sheffield.

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Birra, patatine e calcio: la storia di The Greasy Chip Butty Song e dei tifosi dello Sheffield United. Gli inni del calcio, di solito, stimolano gloria e battaglie, sono un solletico alla storia e al destino. Un po’ solenni, un po’ liturgici. The Greasy Chip Butty Song, invece, vira verso tutt’altra parte.

Prende la melodia di Annie’s Song di John Denver – una canzone che nel Regno Unito è stata numero uno nella classifica delle vendite – e la trascina lontanissimo. Al posto degli eroi ci mette oggetti, abitudini, piccoli riti quotidiani. Al posto della leggenda, la vita vera.

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È proprio in questo maquillage, quasi spiazzante, tra la delicatezza della melodia e la concretezza del testo, che nasce uno dei canti più strani e riconoscibili del calcio inglese.

Sheffield in una canzone: birra, sigarette e chip butty

The Greasy Chip Butty Song ha una genesi contraria: dalla città alla squadra. Costruisce prima una Sheffield popolare, materiale, tangibile. Poi confluisce allo stadio.

Nel testo compaiono riferimenti precisi:

la Magnet Bitter, storica birra dello Yorkshire

le Woodbines, sigarette forti e popolari

il tabacco da fiuto, legato anche alla tradizione locale

le serate nei pub

il celebre chip butty, un panino con patatine fritte (meglio se unte), simbolo perfetto di una cultura quotidiana e operaia. “Butty”, nel dialetto locale, sta per panino.

Ne esce una geografia sentimentale in miniatura: il club nasce dagli stessi gusti della città, dai medesimi gesti, da un lessico speculare.

Tra acciaio e crisi: il contesto storico degli anni Settanta

Alla fine degli anni Settanta, Sheffield è ancora una città plasmata dall’acciaio: fabbriche, quartieri operai, pub, senso concreto di appartenenza.

Ma qualcosa sta cambiando. La deindustrializzazione è alle porte: nel 1979 migliaia di lavoratori dell’acciaio sono interessati dai licenziamenti, con il governo di Margaret Thatcher la linea economica diventa più dura e, tra fine degli anni ’70 dello scorso secolo e l’inizio degli ’80, si perdono posti di lavoro a ritmi altissimi.

In questo scenario, la canzone suona come una forma di resistenza culturale: un modo per tenersi stretti sapori, gesti e identità.

Origine tra mito e realtà: chi ha scritto il brano

La genesi della canzone oscilla tra leggenda e memoria orale.

La versione più diffusa racconta che: Terry Moran, tifoso del Rotherham United, ne scrisse una prima forma e che Gavin Hancock la rielaborò dopo averla sentita in un pub. Nei primi anni ’80 diventò il canto simbolo dello Sheffield United.

È una storia tipica della cultura calcistica inglese: pub, trasferte, gruppo, identità. Sembra una canzone raccolta in maniera naturale dalla comunità.

Da coro a rito: l’identità di Bramall Lane

A Bramall Lane il brano smette di essere una curiosità e diventa un rito collettivo. Il club lo considera parte integrante del giorno di gara, pre-durante-post partita: viene cantato come momento identitario prima del match; è citato ufficialmente nelle comunicazioni dello Sheffield United; è parte integrante dell’esperienza del matchday.

A un certo punto succede qualcosa: la canzone diventa spirito condiviso. Un modo in cui i tifosi si riconoscono ancora prima che inizi la partita.

Dal calcio alla cultura pop: la seconda vita del brano

Col tempo, The Greasy Chip Butty Song è diventato anche altro: una versione ufficiale di Max Restaino, per esempio, ma anche quel giorno che, nel 2011, Flea in concerto con i Red Hot Chili Peppers improvvisa il coro durante l’esibizione a Sheffield.

The Greasy Chip Butty Song conserva nel testo molto poco degli elementi tradizionali: non eleva, non nobilita, non invoca la legenda. Fa il contrario. Ci piazza birra e sigarette, tabacco e serate in città, cibo popolare e linguaggio locale. Non c’è epica ma c’è verità. Funziona bene così: per quello che non promette e per il fotogramma che restituisce.