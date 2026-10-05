Grecia-Germania, moviola: l’arbitro nega il gol vittoria a Klopp, rissa in campo e Turpin perde il controllo

La prova dell’arbitro Turpin in Nations League al Toumba Stadium di Salonicco analizzata al microscopio, il fischietto francese ha ammonito sei giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tanti problemi per il pur esperto Turpin che più di una volta si è trovato in difficoltà ed in alcuni momenti ha perso il pugno della gara. Vediamo cosa è successo in Nations League al Toumba Stadium di Salonicco.

Grecia-Germania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′ Scherhant strappa palla a Kyziridis vicino alla bandierina del calcio d’angolo e, nel farlo, calpesta il piede dell’esterno. Turpin assegna un calcio di punizione alla Grecia, con grande incredulità di Klopp. Al 32′ gol dei tedeschi: Scherhant sulla fascia sinistra accelera e supera l’avversario al limite dell’area di rigore. Il suo cross rasoterra viene raccolto da Burkardt, che si inserisce in area piccola e calcia al volo nella porta vuota. Richiamato dal Var all’OFR l’arbitro rivede le immagini al monitor e scova un possibile fallo di mano di Bischof. Gol annullato.

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Rissa in campo

Al 37′ ammonito Anton per fallo su Kourbelis. Al 38′ rosso per il direttore sportivo greco Torosidis per proteste. Al 53′ lontano dall’azione principale, Bishop e Zafeiris hanno una piccola scaramuccia, che il greco vince, ma in modo scorretto e viene ammonito. Si scatena anche una rissa dopo che Turpin ha sanzionato Scherhant per un contrasto con Saliakas. La squadra greca si è scagliata con notevole foga contro l’arbitro Turpin, sostenendo di aver visto un intervento fisico deliberato da parte del giocatore del Friburgo sul volto dell’ex giocatore del St. Pauli. Al 66′ giallo anche per Fedele. Al 73′ ammonito Jovanovic, tecnico greco, per le esuberanze in panchina. Al 79′ ammonito Saliakas per un fallo su El Mala. Al 90′ ammonito Thailandia per un fallo tattico. Dopo 3′ di recupero finisce 0-0.

Chi è l’arbitro Turpin

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin ne ha dirette molte anche se il designatore Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 42enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti un successo degli ellenici, 3 pari e 7 vittorie dei tedeschi

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Wattellier IV uomo, Brisard al Var e Dechepy all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tsimikas, Anton, Zafeiris, Schernant, Fedele, Saliakas,Thailandia.