Grecia-Italia, l'amichevole rischia di saltare: la scelta di Baldini scatena il malumore di Atene

La Grecia si aspettava di affrontare la Nazionale maggiore, l'idea di affrontare l’Under 21 ha creato tensioni diplomatiche tra le due federazioni. Il match di giugno è in forse.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’estate della Nazionale italiana rischia di iniziare tra dubbi, polemiche e programmi ancora tutti da definire. Dopo l’esclusione dal Mondiale 2026, le amichevoli di giugno hanno inevitabilmente perso parte del loro peso tecnico e strategico, spingendo la FIGC a valutare soluzioni alternative per sfruttare al meglio la finestra internazionale. Tra queste c’è l’idea di affidare gli impegni contro Lussemburgo e Grecia all’Under 21 guidata da Silvio Baldini, intenzionato a testare da vicino i giovani talenti osservati negli ultimi mesi.

Una scelta che, però, non sembra aver convinto la Federazione ellenica, infastidita dall’eventualità di affrontare una selezione sperimentale invece della Nazionale maggiore. La sensazione è che una semplice amichevole si stia trasformando in un piccolo caso diplomatico tra federazioni.

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Baldini vuole puntare sui giovani e cambiare volto all’Italia

L’idea di Silvio Baldini nasce dalla necessità di dare un senso nuovo a due partite che, senza la partecipazione ai Mondiali, rischiano di trasformarsi in semplici appuntamenti di fine stagione di scarso interesse. Il CT considera questa finestra internazionale un’opportunità importante per iniziare un percorso differente, basato sulla valorizzazione dei giovani e sulla costruzione di una nuova identità tecnica.

L’Under 21 rappresenterebbe quindi non una soluzione di ripiego, ma un laboratorio utile per capire quali profili potranno diventare centrali nel futuro azzurro. Molti dei ragazzi seguiti da Baldini arrivano inoltre da stagioni molto positive nei rispettivi club e avrebbero motivazioni superiori rispetto ai calciatori della Nazionale maggiore. In un momento delicato per il calcio italiano, l’idea del CT è quella di ripartire dall’entusiasmo e dalla fame delle nuove generazioni.

La Grecia non gradisce e valuta alternative per giugno

La posizione della Federazione ellenica appare invece molto più rigida, soprattutto perché la Grecia aveva programmato l’amichevole contro l’Italia come test di alto livello in vista della prossima Nations League. Affrontare una selezione Under 21 cambierebbe inevitabilmente il valore tecnico e mediatico della partita, motivo per cui da Atene starebbero filtrando forti perplessità sulla gestione dell’accordo.

Anche la nazionale greca è reduce dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale e vuole utilizzare giugno per preparare con serietà il nuovo ciclo internazionale. Per questo motivo non viene esclusa la possibilità che la federazione ellenica possa cercare un altro avversario nelle prossime settimane. Al momento non esistono rotture ufficiali, ma il clima tra le parti sarebbe decisamente meno disteso rispetto a quanto previsto inizialmente.

L’Italia cerca una nuova direzione dopo il fallimento Mondiale

Dietro questa vicenda emerge soprattutto la difficoltà del calcio italiano nel ridefinire rapidamente la propria identità dopo l’ennesima esclusione dal Mondiale. Le amichevoli di giugno avrebbero dovuto rappresentare una tappa di avvicinamento alla competizione americana, ma si sono improvvisamente trasformate in partite senza un obiettivo immediato e con motivazioni inevitabilmente differenti. La scelta di Baldini va letta proprio in questa prospettiva: utilizzare il momento per seminare qualcosa in vista del futuro, invece di limitarsi a convocazioni tradizionali prive di reale prospettiva.

Una decisione che può avere una logica tecnica, ma che allo stesso tempo rischia di creare attriti con federazioni che pretendono di affrontare la miglior Italia possibile. Le prossime ore saranno decisive per capire se il test contro la Grecia verrà confermato oppure se la FIGC dovrà trovare un nuovo avversario per completare il programma di giugno.