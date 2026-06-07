Grecia-Italia, dove vederla in tv, formazioni e orario: Baldini cambia squadra

Gli azzurri tornano in campo dopo il successo di misura contro il Lussemburgo: le possibili scelte del tecnico di Massa

Dopo il successo contro il Lussemburgo, l’Italia torna in campo per la seconda delle due amichevoli in programma in questa finestra. Oggi, domenica 7 giugno, al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, la Nazionale guidata ad interim da Silvio Baldini affronta la Grecia. Un’altra occasione preziosa per ammirare alcuni dei giovani talenti del calcio italiano, di fronte a un avversario solido e ben organizzato. Una vetrina che, dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale, assume un valore particolare, ovvero scoprire i ragazzi su cui costruire l’Italia di domani. Contro il Lussemburgo a decidere la gara è stato Pio Esposito, ormai una garanzia, ma stavolta i riflettori sono puntati anche su altri volti.

Grecia-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming

Grecia-Italia è la seconda amichevole degli Azzurri da quando Silvio Baldini ne ha assunto la guida ad interim. La sfida è in programma oggi, domenica 7 giugno 2026, con calcio d’inizio alle 21 al Pankritio Stadium di Heraklion. L’incontro sarà visibile in diretta su Rai 1, con il racconto della gara affidato ad Alberto Rimedio e Lele Adani. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su RaiPlay, da smartphone, tablet, smart TV e PC.

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Partita: Grecia-Italia

Grecia-Italia Stadio: Pankritio Stadium di Heraklion

Pankritio Stadium di Heraklion Data: domenica 7 giugno 2026

domenica 7 giugno 2026 Orario: 21

21 Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

Come ci arrivano le squadre

Rispetto alla sfida con il Lussemburgo, la Grecia rappresenta un avversario più organizzato e di maggior spessore tecnico. Contro gli uomini di Strasser, intanto, buona la prima per gli azzurrini di Baldini, molti dei quali all’esordio assoluto in maglia azzurra. A decidere la gara il colpo di testa di Pio Esposito a inizio ripresa, poi le occasioni per il raddoppio non sono mancate, con il palo di Pisilli e gli affondi di Koleosho e Fini. Nel complesso, una buona prova della Nazionale più giovane di sempre. Questa sera nuovo banco di prova, stavolta contro gli ellenici. Come l’Italia, anche la Grecia del ct serbo Ivan Jovanovic non prenderà parte al Mondiale 2026: nel proprio girone ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Danimarca e Scozia. Gli ellenici arrivano all’appuntamento sulla scia del 2-2 ottenuto in amichevole contro la Svezia.

Le probabili formazioni

Secondo impegno in pochi giorni per i ragazzi di Baldini, di nuovo in campo per mettere alla prova il gruppo giovanissimo, stavolta contro la Grecia di Ivan Jovanovic. Fari puntati su Pio Esposito, ma non solo. Occhi anche su Fabio Chiarodia, difensore classe 2005 in forza al Borussia Monchengladbach, e su Costantino Favasuli, esterno duttile classe 2004 del Catanzaro. Out, invece, Palestra, che ha lasciato il ritiro di Coverciano.

Quanto all’undici di partenza, tra i pali c’è il capitano Donnarumma. Davanti a lui una linea a quattro con Favasuli e Bartesaghi sulle corsie e la coppia Comuzzo-Chiarodia al centro. In mezzo al campo il terzetto formato da Pisilli, Lipani e Ndour, con quest’ultimo nel ruolo di regista. In attacco, infine, il tridente con Cherubini e Koleosho ai lati di Pio Esposito (con Camarda pronto a subentrare), riferimento offensivo della squadra.

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Ioannidis. Ct. Jovanovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Baldini.

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