Grecia-Italia, formazioni ufficiali: Donnarumma e Pio Esposito, le scelte di Baldini per l'ultimo test

Si chiude a Creta la stagione della Nazionale: tanti giovani in campo per l'amichevole contro la selezione ellenica, che come gli Azzurri ha mancato la qualificazione ai Mondiali.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si chiude a Creta la stagione degli Azzurri col secondo dei due test in programma nel mese di giugno. Nelle intenzioni dovevano essere delle amichevoli di preparazione ai Mondiali, sappiamo purtroppo come sono andati a finire i playoff di fine marzo, in particolare il match decisivo sul campo della Bosnia. Dopo aver battuto di misura il Lussemburgo grazie a un gol di Pio Esposito, la Nazionale guidata ad interim da Silvio Baldini affronta un’altra “delusa” delle qualificazioni: la Grecia. Gli ellenici, allenati da Jovanovic, sono usciti direttamente al termine della fase a gironi, terzi nel loro raggruppamento alle spalle di Scozia e Danimarca.

Italia, le decisioni di Baldini per la Grecia

Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio detto: in realtà qualche cambiamento dovrebbe esserci dopo il primo test nel Granducato. Nei giorni della vigilia si era parlato di un possibile turnover riguardante i pochi “big” che Baldini ha scelto di avere con sé per questa breve avventura al timone della Nazionale, né Gigio Donnarumma né Pio Esposito – in ogni caso – dovrebbero lasciar spazio ad altri nell’undici titolare. Confermatissimo anche Pisilli in mediana, così come Ndour. In attacco, nel tridente completato da Esposito e Koleosho, spazio a Ekhator nel ruolo di ala sinistra.

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La Grecia tenta l’impresa contro gli Azzurri

Per i greci, che pure si erano lamentati nelle scorse settimane per la decisione di Baldini di portare a Creta una Nazionale povera di stelle e ricca di giovani, l’opportunità di andare a caccia di una storica impresa contro un avversario che da sempre offre grandi motivazioni. Nella selezione guidata da Jovanovic figurano due conoscenze della Serie A, il centravanti del Como Douvikas e l’esterno della Roma Tsimikas. I veri big della Nazionale ellenica, però, sono il portiere Vlachodimos, una sicurezza tra i pali, e il centrale difensivo Mavropanos, che gioca in Premier League e ha molto mercato.

Grecia-Italia, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida tra Grecia e Italia.

Grecia (3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Kourbelis, Tsimikas; Tetteh, Tzolis; Douvikas. All. Jovanovic

(3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Kourbelis, Tsimikas; Tetteh, Tzolis; Douvikas. All. Jovanovic Italia (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Ekhator, Esposito, Koleosho. All. Baldini

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