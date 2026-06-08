Grecia-Italia, moviola: l’arbitro vede solo i nostri falli, quanti dubbi sul rosso a Reggiani

La prova dell’arbitro Frid allo stadio Pankritio di Candia, sull'isola di Creta analizzata al microscopio, cartellini solo ai danni degli azzurri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre sull’arbitraggio dell’israeliano Frid nell’amichevole Grecia-Italia. Dubbi sulla gestione dei cartellini. Vediamo cosa è successo.

Grecia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 18′ il gol di Pio Esposito. Al 32′ plla lunga per Douvikas, intervento energico in arera di Ahanor ai suoi danni. Tutto regolare per il direttore di gara. Primo giallo al 38′, è per Lipani per un fallo su Tzolis. Al 41′ scintille in campo pdopo un fallo di Ahanor su Tzolis. L’arbitro riporta in maniera difficoltosa la calma. Al 44′ però Ahanor non può evitare il giallo per l’intervento falloso ai danni del solito Tzolis. Baldini lo cambierà dopo l’intervallo inserendo Mane. .

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I dubbi sul rosso a Reggiani

Al 70′ Reggiani, che era subentrato solo 13 minuti prima a Pietro Comuzzo, è stato espulso per una trattenuta su Douvikas che però non era in possesso del pallone. C’è un check e secondo il VAR, si configurava una chiara occasione da gol, confermato il cartellino rosso. All’82’ ammonito Favasuli per perdita di tempo. Dopo 5′ di recupero finisce col successo degli azzurri.

Chi è l’arbitro Frid

Prima di decidere di intraprendere la carriera di arbitro, l’israeliano Yigal Frid, scelto per l’amichevole tra Grecia e Italia, giocava a calcio nella squadra giovanile dell’Hapoel Kfar Saba FC. All’età di 16 anni, ha smesso di giocare e si è concentrato sul diventare arbitro. Nel luglio 2018, ha debuttato nelle coppe in una partita di qualificazione dell’Europa League tra Lech Poznań e FC Gandzasar Kapan. Nel marzo 2021, Frid ha diretto la sua prima partita internazionale nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo tra Irlanda del Nord e Bulgaria a Belfast . Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 , Frid ha arbitrato diverse partite. Ha una laurea in informatica e due figli, una femmina e un maschio, con sua moglie Shir, che lavora come economista.

I precedenti tra le due squadre

Erano 11 i precedenti tra Italia e Grecia (prima volta a Creta), con un bilancio di 7 vittorie per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il confronto più recente tra le due nazionali risaliva al 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 56.000 spettatori, l’Italia si impose per 2-0 con le reti di Jorginho e Bernardeschi.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rostislav e Koltunoff con il greco Moschou IV uomo, Ban Natan al Var e Nati Dotan all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lipani, Ahanor, Favasuli, espulso Reggiani.