Grecia-Olanda, moviola: l’arbitro Guida e il Var Chiffi fanno piangere Dumfries, Reijnders salva gli orange dalla figuraccia

Ha avuto il suo bel da fare l’arbitro Guida in Nations League ma se l’è cavata bene: tre ammonizioni tutte giuste e due gol annullati entrambi per fuorigioco, grazie anche all’aiuto del Var Chiffi. Vediamo cosa è successo a Salonicco.
- Grecia-Olanda, i casi da moviola
- Decisivo il Var
- Per Dumfries due gol annullati
- Chi è l’arbitro Guida
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Grecia-Olanda, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ segna la Grecia: Tzolis dribbla verso l’interno e trova l’angolo più lontano. Tuttavia, la bandierina si alza per fuorigioco di Pavlidis. Al 23′ però il gol è valido: dopo un rinvio dal fondo, un giocatore greco devia di testa il pallone. Ioannidis non è in fuorigioco – lo tiene in gioco Van Dijk – e si dirige verso la porta. Con un tiro a giro, il pallone si insacca nell’angolino più lontano, superando Verbrugge.
Decisivo il Var
Al 47′ van Bommel perde palla e i greci ne approfittano: il subentrato Masouras insacca a porta vuota dopo un cross preciso di Ioannidis. Valido al 59′ il gol del 2-1: van Dijk segna di testa. Al 65′ Dumfries conquista palla in area di rigore e segna. Ma il VAR Chiffi chiama l’arbitro Guida al monitor. Dumfries era in fuorigioco su calcio d’angolo di Veerman, rete annullata.
Per Dumfries due gol annullati
Primo giallo al 67′, è per Tzolakis. Al 73′ ancora sfortunato l’ex Inter Dumfries: insacca la palla dopo un colpo di testa di Van Dijk, ma è in fuorigioco. Al 76′ ammonito Noa Lang, che era subentrato a van Bommel, e a Saliakas per reciproche scorrettezze. All’89’ regolare la rete del 2-2, la firma l’ex Milan Reijnders che era entrato al posto di Til. Dopo 6′ di recupero il risultato non cambia più.
Chi è l’arbitro Guida
Marco Guida, la scelta per Bologna-Torino, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. In stagione ha già debuttato in Champions.
I precedenti tra le due squadre
Nei precedenti 1 vittoria greca, 1 pari e 9 successi degli orange
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Maresca IV uomo, Chiffi al Var e Marini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tzolakis, Noa Lang, Saliakas.