Grecia-Olanda, moviola: l’arbitro Guida e il Var Chiffi fanno piangere Dumfries, Reijnders salva gli orange dalla figuraccia

La prova dell’arbitro Guida al Toumba Stadium di Salonicco in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto campano ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha avuto il suo bel da fare l’arbitro Guida in Nations League ma se l’è cavata bene: tre ammonizioni tutte giuste e due gol annullati entrambi per fuorigioco, grazie anche all’aiuto del Var Chiffi. Vediamo cosa è successo a Salonicco.

Grecia-Olanda, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ segna la Grecia: Tzolis dribbla verso l’interno e trova l’angolo più lontano. Tuttavia, la bandierina si alza per fuorigioco di Pavlidis. Al 23′ però il gol è valido: dopo un rinvio dal fondo, un giocatore greco devia di testa il pallone. Ioannidis non è in fuorigioco – lo tiene in gioco Van Dijk – e si dirige verso la porta. Con un tiro a giro, il pallone si insacca nell’angolino più lontano, superando Verbrugge.

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Decisivo il Var

Al 47′ van Bommel perde palla e i greci ne approfittano: il subentrato Masouras insacca a porta vuota dopo un cross preciso di Ioannidis. Valido al 59′ il gol del 2-1: van Dijk segna di testa. Al 65′ Dumfries conquista palla in area di rigore e segna. Ma il VAR Chiffi chiama l’arbitro Guida al monitor. Dumfries era in fuorigioco su calcio d’angolo di Veerman, rete annullata.

Per Dumfries due gol annullati

Primo giallo al 67′, è per Tzolakis. Al 73′ ancora sfortunato l’ex Inter Dumfries: insacca la palla dopo un colpo di testa di Van Dijk, ma è in fuorigioco. Al 76′ ammonito Noa Lang, che era subentrato a van Bommel, e a Saliakas per reciproche scorrettezze. All’89’ regolare la rete del 2-2, la firma l’ex Milan Reijnders che era entrato al posto di Til. Dopo 6′ di recupero il risultato non cambia più.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Bologna-Torino, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. In stagione ha già debuttato in Champions.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 1 vittoria greca, 1 pari e 9 successi degli orange

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Maresca IV uomo, Chiffi al Var e Marini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tzolakis, Noa Lang, Saliakas.