Il podio sfugge per un soffio al campione azzurro nella gara a eliminazione, vinta dall'ungherese Betlehem davanti a due francesi. Decimo Filadelli, fuori in semifinale Acerenza.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Fortuna che nella 5 km sia riuscito a portare a casa una medaglia; la Senna – tanto discussa – per il resto non è stata certamente amica di Greg Paltrinieri. Anzi, sembra si diverta a “regalare” cocenti amarezze al campionissimo azzurro. Nella knockout, ad esempio, la beffa è arrivata addirittura al fotofinish, una rarità nel nuoto in acque libere. Paltrinieri costretto ad accontentarsi del quarto posto e della medaglia di legno dopo un palpitante testa a testa con altri tre nuotatori, mentre l’ungherese David Betlehem si avviava a una “tranquilla” vittoria per distacco. Greg bruciato da due francesi, un segno del destino.

Europei nuoto, come funziona la 3 km sprint knockout

La 3 km knockout è un’invenzione recente nel mondo del fondo. Ginevra Taddeucci, che poco prima della prova maschile ha conquistato il bronzo nella finale femminile, l’ha spesso definita “un giochino”, che piace poco a lei e ad altri fuoriclasse della specialità. Non piace tanto, evidentemente, neanche a Paltrinieri, visto soprattutto l’esito della gara parigina. Articolata, come da protocollo, su due eliminatorie (la prima sui 1500 metri, la seconda sui 1000), con ammissione alla finalissima sui 500 riservata ai dieci migliori. Chi tocca per prima la tavoletta posta in prossimità dell’arrivo porta a casa la medaglia d’oro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paltrinieri quarto per un soffio, due francesi beffano Greg

Vittoria che ha premiato, appunto, il magiaro Betlehem, capace di completare i 500 metri finali in sei minuti, 12 secondi e nove decimi. Alle sue spalle bagarre massima per le altre posizioni sul podio. Emozionante la volata, che ha premiato il gioco di squadra dei due francesi, Marc-Antoine Olivier secondo a tre secondi e due, Logan Fontaine terzo a tre secondi e mezzo. Quarta posizione per Greg Paltrinieri, che nello sprint è riuscito a tenere alle sue spalle soltanto il magiaro Kristof Rasovszky, molto temuto alla vigilia. Decima posizione per Andrea Filadelli, eliminato in semifinale il terzo azzurro Domenico Acerenza.

Senna amara per Paltrinieri, il riscatto può arrivare in staffetta

Un esito beffardo per Paltrinieri che non è riuscito a coronare la sua rimonta, proprio come accaduto in occasione della prima finale di questi Europei, la 10 km, chiusa – pure quella – in quarta posizione. Stavolta la differenza con la zona podio è stata ancora più contenuta, tanto che c’è voluto il fotofinish per dirimere i dubbi su chi avesse completato la prova tra il secondo e il quinto posto. Un’altra delusione, insomma, per Greg nelle tanto contestate acque della Senna, in cui proverà comunque a conquistare un altro piazzamento sul podio attraverso la staffetta, per poi godersi qualche giorno di relax a Parigi in compagnia della fidanzata Rossella Fiamingo, campionessa di scherma.