Greggio ironizza su rapina a Milik, napoletani infastiditi

Non è piaciuta ai tifosi napoletani l’ironia e la maniera con cui Ezio Greggio ha parlato della rapina subita dal centravanti azzurro dopo la gara di Champions League di mercoledì. Durante Striscia la Notizia (e subito dopo un servizio in cui si prendeva in giro un’altra situazione riguardante Napoli, dove a Castelvolturno c’era un venditore ambulante di vestiti e intimo che “esercitava” a bordo di un auto) il conduttore – noto tifoso juventino – ha pensato bene di scherzare sulla vicenda del bomber polacco, dicendo: “Milik è stato rapinato a Napoli, c’era anche la polizia quando è successo ma non è intervenuta perché ha visto il giocatore con le mani in alto ma pensava stesse ancora esultando per la vittoria sul Liverpool”.

Un umorismo che non è stato apprezzato dai fan partenopei che si sono subito dissociati da quella storia, chiedendo scusa al giocatore. Nel mirino anche Cruciani. Anche il conduttore de “La Zanzara” su Radio 24 ha allargato il discorso sul sociale dicendo: “Dobbiamo dire una cosa su Napoli: è una città “no Rolex”, non li dovete nemmeno comprare! E’ inutile, tanto ve li rubano Milik è stato aggredito con una pistola. Non succede da nessun’altra parte la stessa cosa, in nessun’altra città! Andrebbe scritto all’ingresso della città che non li devono portare, ormai i Rolex li tengono solo i delinquenti. Praticamente come a Caracas”. Atmosfera meno tesa invece a Castelvolturno dove tutti i compagni hanno ridato il buonumore a Milik. Insigne e Hamsik ci sono già passati e sono quelli che più di tutti provano ad ironizzare. Milik stesso sui social aveva ridimensionato l’episodio scrivendo: “Notte quasi perfetta”, con l’emoji del sorriso sotto la foto dei festeggiamenti per la vittoria sul Liverpool.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 05-10-2018 09:50