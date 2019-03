Gregucci rende merito al Perugia

Brutta sconfitta per la Salernitana, che incappa nel secondo ko consecutivo in trasferta rallentando la corsa verso la zona playoff.

Mister Gregucci non usa giri di parole per commentare la partita: “Il Perugia ha meritato, noi abbiamo commesso troppi errori in situazioni come le palle inattive nelle quali solitamente siamo molto attenti e siamo stati puniti. Ma abbiamo commesso anche tanti errori tecnici e non siamo stati in grado di sfruttare la superiorità numerica”.

Il tecnico pugliese spiega poi la scelta di escludere dai titolari Calaiò: “Djuric non mi è dispiaciuto, era la terza partita in una settimana e dovevo fare un discorso sul minutaggio”.



SPORTAL.IT | 03-03-2019 19:05