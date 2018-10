Griezmann condanna Loew e la Germania

Germania sempre più in crisi. Allo Stade de France la Francia campione del mondo si impone per 2-1 in rimonta sui tedeschi, nella partita valida per il Gruppo A1 di Nations League.

I teutonici passano in vantaggio al 14' grazie a un rigore di Kroos, ma nella ripresa subiscono la rimonta dei Galletti, a segno con una doppietta di Griezmann al 62' e all'80' su penalty assegnato per un fallo in area sullo juventino Matuidi.

Joachim Loew, sempre più a rischio esonero, vede più vicina la possibilità di una retrocessione nella serie B della manifestazione europea. In classifica la Francia è prima con 7, seguita dall'Olanda a 3 punti e dalla Germania a 1.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 23:05