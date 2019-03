Griezmann finisce sul mercato

La stella dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann potrebbe lasciare i colchoneros in estate. Dopo la Champions League sfumata, l'attaccante francese vincitore della coppa del mondo è in cerca di nuovi stimoli e starebbe cercando una nuova destinazione per la prossima stagione.

Sulle sue tracce, secondo l'Equipe, ci sarebbe ancora il Barcellona, che un anno fa fu a un passo dall'ingaggiarlo. Griezmann, che a maggio 2018 aveva firmato un rinnovo fino al 2023, ha una clausola di rescissione da 200 milioni che però scatterà solo a luglio: a giugno potrebbe partire per 120 milioni di euro. Oltre al Barcellona, Griezmann ha pretendenti in Premier League e in Ligue 1 (Psg).

SPORTAL.IT | 17-03-2019 11:10