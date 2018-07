Griezmann incredulo: 'Non so dove sono'

Antoine Griezmann, dopo la vittoria dell’Europa League con l’Atletico Madrid, è diventato campione del mondo con la Francia, giocando un Mondiale da protagonista.

Subito dopo la premiazione l’attaccante transalpino era incredulo: “Non so dove sono…Sono davvero molto felice. La Croazia ha fatto una grande gara ed è stato molto difficile per noi. Non vediamo l’ora di portare la coppa in Francia. Il rigore? Avevo pensato di fare il cucchiaio come Panenka o Zidane. Ma alla fine ho preferito calciarlo così (ride, ndr)”.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 20:25