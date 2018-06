Griezmann, la telenovela sta per finire

Mentre Leo Messi prova a convincerlo, Antoine Griezmann ha fissato la data entro la quale si definirà il proprio futuro professionale. L’attaccante francese dell’Atletico Madrid è l’oggetto del desiderio del Barcellona, pronto a fare ponti d’oro per assicurarsi ‘Le Petit Diable’, tentato però anche di restare nella Capitale magari grazie a un aumento d’ingaggio.

Dal ritiro della Francia, Griezmann ha ufficializzato che sarà tutto chiaro prima di sabato: “In Spagna alcuni dicono che io resto all'Atletico, altri che andrò via. lo dirò tutto prima della gara d'esordio della Francia sabato contro l'Australia” ha detto l’attaccante a ‘Telefoot’.

Il tutto dopo che, qualche ora prima, Messi aveva provato un tentativo estremo per convincere il francese…: “Non so se il Barcellona riuscirà ad acquistarlo, ma sarebbe un colpo straordinario. Per vincere la Champions servono i giocatori migliori”. Riuscirà la 'Pulce' a fare il miracolo?

SPORTAL.IT | 10-06-2018 19:35