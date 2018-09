Griezmann 'reclama' il Pallone d'Oro

(ANSA) – PARIGI, 5 SET – Cominciano con largo anticipo le polemiche per l’assegnazione del Pallone d’Oro e a innescarle è l’attaccante dei ‘Bleus’ campioni del mondo, Antoine Griezmann, che anticipa tutti: “Devo essere per forza fra i primi tre”, dice in un’intervista a L’Equipe. Se così non fosse, “mi chiederei cosa posso fare di più”, aggiunge l’attaccante dell’Atletico Madrid. A farlo sospettare di non essere nel trio di testa à stato il premio di miglior giocatore della stagione Uefa, assegnato a Luka Modric, finalista dei mondiali con la Croazia e vincitore della Champions con il Real Madrid. Ma anche il fatto che nessun francese figuri tra i tre finalisti del premio Fifa, che sarà assegnato il 24 settembre a Londra (Modric, Salah e Cristiano Ronaldo). “E’ strano – nota Griezmann – ed è un peccato. E’ un trofeo della Fifa, no? E la Coppa del mondo è organizzata dalla Fifa, no? Noi la vinciamo e alla fine non c’è nessun francese in testa”.

VIRGILIO SPORT | 05-09-2018 10:56