Il francese Antoine Griezmann ha dichiarato che il Pallone d'Oro è qualcosa che non interessa minimamente, almeno prima della finale di Coppa del Mondo di domenica contro la Croazia.

"Non mi interessa per nulla, voglio vincere la Coppa del Mondo". Griezmann poi risponde a Courtois che aveva accusato la Francia di anti-calcio: "Lo sa che gioca nel Chelsea e non nel Barcellona? Non ci interessa come vinciamo, ma l'importante è che lo facciamo".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 13:25