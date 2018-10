Grosso non ci sta: "Sconfitta ingiusta"

Ascoli si conferma stregata da allenatore per Fabio Grosso, che perde di misura al “Del Duca” alla guida del Verona come gli era successo nello scorso campionato con il Bari.

E come quella volta, la prestazione della squadra allenata dal campione del mondo 2006 è stata a dir poco deludente: “Eravamo venuti per vincere, questa sconfitta brucia. Non abbiamo subito molto, ma abbiamo giocato su ritmi troppo bassi. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo pagato caro un’ingenuità” ha detto il tecnico dell'Hellas, scivolato in terza posizione alle spalle anche del Palermo.

“Peccato perché era una partita in controllo. Nessuna delle due squadre ha creato pericoli solo che noi usciamo a mani vuote" ha concluso Grosso.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 00:00