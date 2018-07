GT Sport E-Cup by Mercedes: tutti i dettagli sul 1° torneo racing

Fan delle 4 ruote, scaldate i motori! Sony Interactive Entertainment Italia ha lanciato un evento eSports a dir poco incredibile: il “GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz”. In collaborazione con Mercedes-Benz Italia, si tratta del 1° torneo italiano eSportivo dedicato a Gran Turismo Sport, il titolo racing targato Polyphony Digital e disponibile per PlayStation 4.

L’evento, organizzato da ProGaming Italia, ha già preso il via il 22 luglio scorso e si concluderà alle 23:59 del 7 ottobre 2018: i player si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi totale di quasi 11mila euro. Non solo partecipare a “GT Sport E-Cup by Mercedes” è gratis, ma le due società promotrici del torneo si sono impegnate a sostenere tutti i costi relativi alla fruizione dei premi, incluse le spese di viaggio e alloggio.

“I tornei di e-Sport, al pari dei più importanti eventi sportivi, fanno registrare il tutto esaurito nelle grandi arene internazionali. Un contesto nuovo, in cui entriamo affiancati da uno dei principali player del mercato, che ci permette di aprire una porta di accesso verso nuovi potenziali target, entrando in contatto con una grande community, unita da passione e coinvolgente entusiasmo” – ha dichiarato Cesare Salvini, Direttore marketing di Mercedes-Benz Italia.

I modelli di auto che sfrecceranno sulle piste per la gara saranno Mercedes-AMG. La competizione prevede 2 fasi: le qualificazioni (One Day Cup, GP Monza e Last Chance Qualifier) e la Finalissima dal vivo. Cerchiamo allora di fare chiarezza sulle modalità di partecipazione del GT Sport E-Cup by Mercedes.

Come abbiamo già accennato, le qualificazioni si articolano in 3 modalità:

– One Day Cup (online, ogni settimana): si svolgeranno da luglio a settembre sul sito PlayStation Italian League by ESL. e permetteranno ai 7 gamer migliori di accedere alla finale. Saranno organizzate in base alla struttura FFA (Free For All).

– Fuori Monza e Last Chance Qualifier (qualificazioni dal vivo): il primo si terrà a settembre a Milano, in contemporanea con il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza; il secondo si svolgerà dal 5 al 6 ottobre, presso l’ESL Arena di Milan Games Week 2018. I 3 player di Monza che otterranno i tempi migliori e i 2 gamer che si classificheranno primi ai Last Chance Qualifier, accederanno direttamente alla Finalissima.

Vedremo, quindi, sfidarsi alla Finalissima 12 player. Coloro che occuperanno le tre posizioni del podio alla fine dell’ultima prova, si aggiudicheranno il premio finale.

HF4 | 24-07-2018 10:30