L'incredibile weekend di Verstappen al GT World Challenge Europe: rimonta e top 10. Rossi, auto fuori pista e ritiro

Max Verstappen compie una notevole rimonta nella 3 Ore di Portimao con la Mercedes condivisa con Barnicoat e Lulham. È andata male invece a Valentino Rossi, nelle retrovie della griglia di partenza e con la vettura finita fuori in gara

Mentre la F1 sta osservando una brevissima sosta, Max Verstappen ha colto la palla al balzo per passare alle ruote coperte ancora una volta in questa stagione, approfittando della finestra che si è aperta e dell’occasione della 3 Ore di Portimao, ultimo appuntamento stagione del GT World Challenge Europe. Dove ha corso anche Valentino Rossi (che ha disputato, a differenza dell’olandese, tutta la stagione), sebbene la sua ultima gara del campionato si sia chiusa con un nulla di fatto.

Le incursioni fuori dalla F1 di Max Verstappen in questa stagione

Tra il precedente GP di Singapore e il prossimo GP di Austin (dove Andrea Kimi Antonelli potrebbe in teoria conquistare il titolo in termini matematici e in anticipo) si è incuneata nel calendario personale di Verstappen la gara endurance a cui ha partecipato a bordo della Mercedes AMG GT3 #3 in coabitazione con Ben Barnicoat e Chris Lulham.

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È stato il secondo evento endurance a cui ha preso parte il quattro volte campione del mondo in forza a Red Bull, dopo la tanto agognata partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring dello scorso 16-17 maggio (in questo caso con Dani Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer), a cui era giunto tramite le gare preparatorie della Nürburgring Langstrecken-Serie, tra cui la NLS2 vinta e poi rettificata per un difetto di procedura riguardante gli pneumatici. La 24 Ore invece si era conclusa con la beffa di un ritiro che ha fatto sfumare una potenziale vittoria dell’equipaggio.

La gara in rimonta di Verstappen e soci (e piazzamenti davanti alla Ferrari)

È andata meglio a Portimao, pur con un periplo tutt’altro che lineare. Partiti quindicesimi nella griglia di partenza della Pro Cup, piazzamento conquistato con una certa fatica dovuta ad un set-up non ottimale con la vettura, i piloti sostenuti dal team 2 Seas Motorsport hanno poi innestato una rimonta nei primi due stint di gara.

In particolare Barnicoat ha portato la Mercedes nelle posizioni della top ten della gara, e in seguito Lulham ha fatto un ulteriore passo avanti, a ridosso dei primi cinque. Ma proprio quest’ultimo ha pagato una penalizzazione per aver causato un testacoda alla Mercedes guidata da Luca Stolz, e la stessa penalizzazione è finita in eredità allo stint di Verstappen.

Il pilota di F1 ha dovuto quindi ricominciare dalla 24esima posizione, quando mancavano meno di 50 minuti alla fine della gara. Dopo la neutralizzazione per la safety car, a poco più di 20 minuti dalla fine Verstappen è risalito tra i primi venti, sino a conquistare un sontuoso nono posto, davanti alla Ferrari 296 GT3 Evo di AF Corse con a bordo Lilou Wadoux, Arthur Leclerc e Albert Costa.

Disfatta per Valentino Rossi

Per la cronaca, a vincere è stata la AMG GT3 #17 del team Get Speed con a bordo Ralf Aron, Fabian Schiller e Maxi Gotz. Non è andata invece bene a Valentino Rossi, costretto assieme a Max Hesse e Neil Verhagen (con cui ha condiviso la BMW M4 GT3 EVO #46 del team WRT) a partire dalla 60esima posizione (su 61 partecipanti!) della griglia per una infrazione dei limiti della pista.

Toccava quindi una rimonta ancor più disperata in gara rispetto a quella di Verstappen e soci: nel suo primo stint il Dottore è risalito di una ventina di posizioni, per poi cedere il volante a Verhagen che ha fatto un ulteriore progresso e quindi Hesse, salito verso la top 15. Ma sul finale, quando mancava circa mezz’ora alla conclusione, la M4 è finita in testacoda e perciò sulla ghiaia. Pilota illeso fortunatamente ma vettura compromessa: finisce così mestamente la gara di Rossi, Hesse e Verhagen.