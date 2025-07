GTWC, a Misano Rossi con Marciello trionfa in Gara 1. Valentino svela il resto dei suoi impegni per il 2025

Successo per Valentino Rossi e Raffaele Marciello in Gara 1 della Sprint Cup del GT World Challenge di scena a Misano. L'ex campione MotoGP vince sulla BMW M4 del team WRT: ecco quali gare attendono ora il Dottore

Valentino Rossi ha mandato in visibilio il pubblico di casa a Misano Adriatico, dove in questo fine settimana si corre il sesto appuntamento del GT World Challenge Europe, con il format della Sprint Cup dopo le gare Endurace di Monza e di Spa-Francorchamps. Il già pluricampione MotoGP ha infatti vinto Gara 1 assieme al compagno nel team WRT Raffaele Marciello.

Rossi e Marciello vittoriosi davanti alla Ferrari di Rovera e Abril

Il Dottore, che corre da wild card, a bordo della BMW M4 GT3 Evo #46 condivisa con lo svizzero è riuscito con quest’ultimo a vincere davanti alla Ferrari 296 #51 di Alessio Rovera e Vincent Abril, pur partita dalla pole. In gara anche Arthur Leclerc, costretto al ritiro per via di una foratura della propria Ferrari schierata dal team AF Corse a causa di una foratura.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La corsa, condizionata anche da due interventi della Safety Car, è stata dominata per certi frangenti da Rovera, con Rossi terzo dietro alla Ferrari-Kessel #74 di Dennis Marschall; sul finale Marciello ha lanciato il proprio guanto di sfida ad Abril, superandolo con un finale di gara nuovamente neutralizzato a causa dell’incidente subito dalla McLaren #112 del team CSA Racing. Al terzo posto si posiziona la BMW-WRT #32 di Weerts e van der Linde.

Domani Gara 2 a Misano

Rossi e Marciello, che hanno corso con la loro BMW con un handicap di 5 kg per via del Balance of Performance (15 invece per le Ferrari), conquistano così il terzo successo nella loro carriera a Misano (per il nativo di Tavullia le vittorie precedenti furono condivise con Maxime Martin). Domani Gara 2 in programma alle 14:45; nel frattempo in classifica (sia generale che nella Sprint Cup) svettano Weerts e van der Linde.

I prossimi impegni di Valentino Rossi in questo 2025

Durante questo fine settimana Rossi ha svelato inoltre a Motorsport.com che il suo 2025 dovrebbe comporsi ancora di altre tre gare del WEC, e al di là del Mondiale Endurance non dovrebbe esserci altro: nulla fare per il desiderio di correre la 1000 km di Suzuka per l’International GT Challenge, perché cadrà due settimane prima dell’appuntamento del WEC di Fuji “e con due bambine piccole diventa complicato gestire gli spostamenti […]. Sarà magari per il prossimo anno”.