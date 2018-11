Guai Juventus, altro infortunio e un big chiede più spazio

Se è possibile individuare una lacuna nel mercato estivo 2018 della Juventus, destinato a passare alla storia per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, questo riguarda sicuramente il mancato ringiovanimento della difesa. In realtà l’ormai ex dg Marotta e il ds Paratici avevano pensato anche a questo, portando a Torino Mattia Caldara dopo un anno e mezzo di parcheggio all’Atalanta, ma l’esigenza di creare un “instant team” che possa dare subito l’assalto all’agognata Champions League ha spinto i bianconeri a percorrere la strada dell'imprevisto ritorno di Leonardo Bonucci, sacrificando proprio Caldara, ceduto al Milan dove l’ex atalantino sta vivendo il calvario di una lunga serie di infortuni.

Un investimento nel pacchetto arretrato comunque avverrà nella prossima estate o magari già prima qualora se ne creassero i presupposti. L’occasione potrebbe venire dall’uscita “a gamba tesa” di Medhi Benatia, sbottato al termine della gara vinta contro il Cagliari, appena la quinta partita ufficiale del centrale marocchino in stagione: “Non sono contento della mia situazione. Voglio giocare di più, anche se capisco che qui ci sia tanta concorrenza e che per vincere tutto serva una rosa ampia. Mi faccio trovare pronto quando l’allenatore mi chiama, ma se le cose non cambiano a gennaio parlerò con il club”. Frasi forse troppo precipitose, almeno per le abitudini della società bianconera, che comunque difficilmente accontenterà il giocatore a metà stagione.

Intanto Allegri ha ben altri motivi per cui preoccuparsi, quelli legati all’emergenza-infortuni che rischiano di ridurre all’osso la rosa dei giocatori a disposizione per la partita casalinga contro il Manchester United, che può regalare il pass anticipato per gli ottavi di Champions. Già in allarme per le condizioni di Mandukic e Douglas Costa, infatti, l’allenamento di mercoledì ha portato altre brutte notizie al tecnico livornese, legate alle condizioni di Joao Cancelo, costretto ad un allenamento differenziato per “un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra”, come recita il comunicato ufficiale del club.

Out anche Bernardeschi per una distorsione alla caviglia sinistra riportata durante la fase di recupero dall'affaticamento allo psoas”. Sicuro assente pure Emre Can, in fase di convalescenza dopo l’operazione alla tiroide.



SPORTAL.IT | 05-11-2018 16:20