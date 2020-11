Guai Lazio: Milinkovic-Savic positivo al Coronavirus, giallo Immobile

Arrivano altre cattive notizie per la Lazio, ancora in tema Coronavirus. Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic è risultato positivo al Covid-19: lo ha annunciato la Federazione serba in un comunicato.

“Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus COVID-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori. Si tratta di Sergej Milinković – Savić, Darko Lazović e Dorde Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo al COVID-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della UEFA e del governo della Repubblica di Serbia. Tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista hanno lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova”.

Apprensione a Roma invece per la situazione di Ciro Immobile: l’attaccante era atteso nella mattinata di mercoledì alla clinica Paideia per svolgere i test clinici dopo la fine dell’isolamento domiciliare, ma l’appuntamento è stato annullato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Immobile potrebbe aver fatto anche le visite di idoneità in forma privata: non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che sia guarito, e che l’ultimo tampone sia risultato negativo.

Per Immobile sarebbe la fine di un incubo, dopo venti giorni molto difficili.

OMNISPORT | 18-11-2020 12:45