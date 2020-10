Guai per la Roma: problemi al ginocchio per Smalling

Doveva essere il grande rinforzo per la difesa, il ritorno del figliol prodigo dopo una trattativa lunga ed estenuante col Manchester United: Chris Smalling non può di certo dirsi fortunato alla luce di com’è iniziata la sua seconda avventura alla Roma.

Il difensore centrale inglese non prenderà parte al prossimo match di campionato in programma domenica sera all’Olimpico contro il Benevento: nell’allenamento di giovedì ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio sinistro.

Per Smalling oggi è previsto un lavoro personalizzato e le possibilità di vederlo in campo sono ridotte a zero: più facile che recuperi in tempo per l’esordio in Europa League di giovedì prossimo sul campo dello Young Boys. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.

Per affrontare al meglio l’attacco delle ‘Streghe’, Fonseca si affiderà al trio composto da Mancini, Kumbulla e Ibañez; in porta, invece, spazio nuovamente a Mirante che sembra aver definitivamente sorpassato Pau Lopez nella gerarchia del tecnico portoghese.

