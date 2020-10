Atalanta, Gosens a rischio per il Liverpool

Arrivano brutte notizie dall’infermeria dell’Atalanta.

Robin Gosens, infortunatosi nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura alla vigilia del match con il Crotone, non è stato convocato per la gara contro i calabresi.

La notizia è stata confermata direttamente dal club nerazzurro, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato l’assenza del giocatore: “Gosens non è stato inserito nell’elenco dei convocati a causa di un problema al polpaccio accusato nella rifinitura”.

Serviranno dunque gli accertamenti degli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare e i relativi tempi di recupero, ma a questo punto è a rischio la presenza del giocatore anche per la delicata partita di Champions League contro il Liverpool in programma martedì alla “Gewiss Arena”.

Questo l’elenco dei nomi inseriti in lista da Gasperini per la gara contro il Crotone: Rossi, Sportiello, Gollini, Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri, Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata.



OMNISPORT | 31-10-2020 12:03