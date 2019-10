Guaio Genoa, Criscito fa crack

Penultimo in classifica con appena cinque punti, uno soli dei quali conquistato nelle ultime cinque partite, il Genoa deve fare i conti anche con gli infortuni.

Il capitano dei rossoblù Mimmo Criscito sarà infatti costetto a uno stop medio lungo dopo che gi accertamenti strumentali cui il giocatore è stato sottoposto nella giornata di lunedì hanno dato un esito poco confortante.

"Lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra" si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società.

Per Criscito, che si era infortunato nella partita persa contro il Milan e che ha già iniziato l'iter riabilitativo, si profila unoo stop tra le quattro e le sei settimane. Un brutto colpo per il Genoa che alla ripresa contro il Parma dovrà fare a meno in difesa anche degli squalificati Romero e Biraschi.



