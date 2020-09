Guaio Milan, Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato nelle ultime ore a seguito della positività del compagno di squadra Duarte. L’attaccante del Milan non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di giovedì sera di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare della competizione europea.

Il bomber svedese, a segno con una doppietta nella prima giornata di campionato,è asintomatico dovrà ora osservare un periodo di isolamento. Salterà oltre alla gara contro i norvegesi anche le partite di campionato con Crotone e Spezia e l’eventuale playoff di Europa League. Una tegola non da poco per Pioli: l’attaccante di Malmoe ha messo a segno tre delle prime cinque reti stagionali dei rossoneri.

Questo il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi“.

Questa sera Pioli si giocherà il passaggio del turno in Europa League schierando in attacco il giovane Lorenzo Colombo dal primo minuto: grande occasione per il prodotto del vivaio rossonero, classe 2002. Rebic, acciaccato, si accomoderà in panchina. Out Leao, anche lui bloccato dal Covid-19.

OMNISPORT | 24-09-2020 15:16