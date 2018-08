Guardiola affonda Sarri: prima coppa al City

Esordio amaro di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. I Blues sono stati sconfitti per 2-0 dal Manchester City nel primo appuntamento ufficiale della stagione, il Community Shield (il corrispondente della nostra supercoppa).

La squadra di Guardiola si è imposta grazie a una doppietta di Aguero, in gol al 13' con un sinistro in diagonale e al 58' in contropiede. I londinesi, con Jorginho in campo dal 1', non sono quasi mai stati pericolosi, malissimo Morata: suona l'allarme per Sarri, sabato prossimo comincia la Premier e i suoi sono in evidente ritardo.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 18:25