Guardiola: "Argentina? Falso"

Joseph Guardiola nega di aver ricevuto offerte per diventare commissario tecnico dell'Argentina, come sostenuto invece dal presidente dell'Afa Claudio Tapia.

In conferenza stampa, il tecnico del City ha negato tutto: "Sono sorpreso dalle parole del presidente in riferimento al fatto che le richieste economiche sono alte. Per dire una cosa del genere bisogna sapere quanto guadagno. Secondo punto: bisogna sapere che guidare una nazionale è diverso da allenare una squadra di club. Terzo: nessuno è entrato in contatto con me".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 22:05