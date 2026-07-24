Due uomini che hanno conquistato tutto nel calcio hanno scelto di proteggere il loro tempo. Una decisione che racconta il valore delle priorità quando il successo non è più la misura di tutto

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Pep Guardiola e Gianluigi Buffon hanno detto no alla Nazionale italiana. La FIGC aveva cercato figure di grande esperienza per accompagnare il nuovo corso azzurro, valutando profili capaci di unire competenza tecnica e leadership internazionale. Sia Guardiola che Buffon hanno rifiutato per una ragione comune: la famiglia.

Una decisione sorprendente soprattutto per chi ha costruito la propria vita attorno al calcio e con il calcio ha raggiunto tutto ciò che poteva loro offrire. Nel professionismo di vertice ogni occasione prestigiosa viene normalmente letta come un’opportunità da cogliere. Stavolta la misura è quella di una scelta controcorrente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Due uomini di calcio arrivati dove cambia la prospettiva

Guardiola è diventato uno degli allenatori più influenti della storia: ha cambiato il modo di interpretare il gioco e ha trasformato la propria idea di calcio in un modello, dal Barcellona al Bayern Monaco fino al Manchester City. Buffon ha consumato oltre vent’anni di tacchetti ai massimi livelli, diventando uno dei portieri più forti della storia: Parma, Juventus, Italia, il Mondiale del 2006, Psg.

Per anni il calcio ha dettato loro il ritmo: allenamenti, ritiri, trasferte, partite. Una vita costruita attorno alla prossima sfida.

Guardiola ha trasformato il gioco dalla panchina. L’altro l’ha incarnato tra i pali. Entrambi hanno conosciuto la stessa regola: per restare in cima, il calcio chiede tutto.

Chiede tempo, disponibilità totale, una vita organizzata attorno a quella professione. Il successo e il denaro sono la parte più visibile. Il prezzo del successo, invece, si misura in sottrazione.

Perché Guardiola e Buffon hanno detto no all’Italia

Guardiola e Buffon hanno motivato il no all’Italia mettendo al centro la famiglia, il luogo dove, in questo momento della vita, hanno scelto di investire le energie. Quando una parte importante degli obiettivi è già stata raggiunta, anche il tempo inizia ad avere un valore diverso.

La Nazionale italiana avrebbe rappresentato un’altra occasione prestigiosa: l’ennesima sfida. Nel fulcro di una carriera è un investimento che restituisce esperienza, risultati, successo.

Più il là, il tempo cambia valore. Una vittoria in più aggiunge prestigio a una storia già straordinaria. Un momento vissuto nel posto sbagliato non torna più.

Il successo, il denaro e quando il tempo diventa più prezioso

Quella di Guardiola e Buffon è una scelta resa possibile da una condizione economica e professionale fuori dall’ordinario. È un elemento che non può essere ignorato. Ma proprio perché il successo ha già dato loro ciò che molti inseguono per una vita, cambia la domanda: cosa succede quando anche il denaro smette di essere il principale criterio con cui valutare un’opportunità?

Per due uomini di calcio abituati ai tackle degli avversari, alle sconfitte nei minuti di recupero, all’imprevedibile incastro degli eventi, ai ritmi di una trasferta ogni tre giorni, la famiglia è diventata una risposta e il campo della scelta è diventato il tempo.

Pep Guardiola e Gigi Buffon, dopo vittorie, sconfitte e sfide da raccogliere e preparare, hanno scelto una strada diversa. La Nazionale italiana costruirà il proprio futuro senza di loro.