Virgilio Sport
CALCIO NAZIONALE

Guardiola CT dell'Italia: ti piacerebbe? VOTA

Ti piacerebbe vedere Guardiola sulla panchina dell'Italia o preferiresti un tecnico italiano come Conte o Mancini? Facci sapere la tua opinione rispondendo al sondaggio

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Tra i nomi accostati alla panchina dell’Italia, che in seguito l’ennesima delusione per la mancata qualificazioni ai Mondiali dovrà ripartire da zero, quello più altisonante è senza dubbio quello di Pep Guardiola, libero da impegni dopo la fine della fruttuosa esperienza al Manchester City. Tra dubbi e complicazioni varie questa si presenta come un’operazione non semplice, avallata dalle nuove figure al comando della Federazione come Giovanni Malagò e Paolo Maldini ma che rappresenterebbe una sorta di unicum per la nostra Nazionale, pronta ad affidarsi a un tecnico straniero mentre sullo sfondo rimangono i nomi di due ex ct come Antonio Conte e Roberto Mancini, ultimo allenatore in grado di ottenere un risultato importante sulla panchina dell’Italia conquistando – un po’ a sorpresa – l’Europeo disputato nel 2021.

E tu? Vorresti Guardiola sulla panchina dell’Italia? Facci sapere cosa ne pensi votando il nostro sondaggio.

Guardiola CT dell'Italia: ti piacerebbe? VOTA Ansa

Leggi anche:

Studio Legale Grolla

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio