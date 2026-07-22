Guardiola CT dell'Italia: ti piacerebbe? VOTA

Tra i nomi accostati alla panchina dell’Italia, che in seguito l’ennesima delusione per la mancata qualificazioni ai Mondiali dovrà ripartire da zero, quello più altisonante è senza dubbio quello di Pep Guardiola, libero da impegni dopo la fine della fruttuosa esperienza al Manchester City. Tra dubbi e complicazioni varie questa si presenta come un’operazione non semplice, avallata dalle nuove figure al comando della Federazione come Giovanni Malagò e Paolo Maldini ma che rappresenterebbe una sorta di unicum per la nostra Nazionale, pronta ad affidarsi a un tecnico straniero mentre sullo sfondo rimangono i nomi di due ex ct come Antonio Conte e Roberto Mancini, ultimo allenatore in grado di ottenere un risultato importante sulla panchina dell’Italia conquistando – un po’ a sorpresa – l’Europeo disputato nel 2021.
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