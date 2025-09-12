Guardiola fa chiarezza su Donnarumma e su chi è il titolare: i motivi per cui è rimasto al City

In vista del derby con il Manchester United il tecnico spagnolo spiega la scelta di Gigio sul mercato e gli addii di Gundogan, Akanji ed Emerson

Con un Donnarumma in più e con Gündogan, Akanji ed Ederson in meno. Il City si prepara al derby con lo United di domenica e Guardiola fa il punto della situazione alla fine del mercato e in vista della sfida con i cugini. Tema forte, neanche a dirlo, l’acquisto di Gigio.

Guardiola spiega l’acquisto di Donnarumma

Pep spiega: “Il mercato ci ha offerto l’opportunità di prenderlo. Ha 26 anni e ha un’esperienza incredibile in grandi club e con la sua nazionale. Siamo entusiasti di lui. Non gli chiederò nulla che lo metta a disagio. Non possiamo paragonarlo al miglior portiere che abbia mai visto in termini di distribuzione corta e lunga, come Ederson. Non abbiamo preso Donnarumma per fare la stessa cosa di Ederson. Donnarumma ha altre qualità. È molto alto, è enorme. Subirà anche lui gol, questo è chiaro, ma lo aiuteremo tutti perché non accada troppo spesso. È il nostro portiere e la stagione è molto lunga. Ora inizia la vera stagione, con tante partite. Ognuno avrà la sua occasione”.

Le parole su Onana

Per Guardiola anche l’altro portiere Lammens avrà le sue chances: “Siamo molto contenti di lui; è un portiere con un grande potenziale. Siamo in un momento in cui i portieri devono essere molto forti e avere molta esperienza, ma dobbiamo anche guardare al presente e concentrarci sul futuro, quindi c’è un po’ di entrambe le cose. Sarà pronto. A volte, come club, bisogna valutare diverse opzioni. Noi abbiamo un’opzione che può offrirci molte opportunità in questo momento, ma che ha anche il potenziale per essere il nostro portiere per gli anni a venire. Onana? Abbiamo capito che avevamo bisogno di un cambiamento. A volte è difficile individuare le cause di prestazioni scadenti o di un momento difficile, ma a volte la fortuna è stata dura con lui. Abbiamo pensato di apportare modifiche in porta. Auguro il meglio a Onana; ha lavorato molto bene e ha aiutato gli altri giocatori, ma a volte è necessario apportare modifiche”.

Perché Guardiola è rimasto al City

Sulla partenza di giocatori come Ederson, Akanji e Gündogan il tecnico spagnolo è chiaro: “Quello che abbiamo realizzato sarebbe stato impensabile senza di loro. Ederson ci ha aiutato in modo particolare: è stato il nostro portiere durante il decennio migliore nella storia del club. Abbiamo ingaggiato Gündogan quando sono arrivato; è molto intelligente. E anche Akanji ci ha aiutato. Auguro loro il meglio perché ci hanno aiutato a diventare quello che siamo oggi. Se mi sento come se fossi tornato al 2016? Avevo i capelli allora! Quando cambi dieci giocatori in quattro o cinque mesi, tutto richiede tempo, per sistemare le cose, per coordinarsi. Stiamo facendo bene molte cose, ma dobbiamo essere più costanti. Passo dopo passo, ci arriveremo.

Ora ho 16 giocatori a disposizione, ed è più facile scegliere la squadra che se ne avessi 26. Non resterò al City se sentirò che il club ha bisogno di un cambiamento. Ma in questo momento voglio essere qui. Ancora di più dopo quello che è successo la scorsa stagione. In questo momento, voglio essere al timone del club, portare il peso, continuare con i miei giocatori e provare a farlo. Non sono qui per quello che ho fatto in passato. Mi piace guardare avanti; è per questo che abbiamo avuto un successo incredibile nelle passate stagioni, ma pensiamo sempre a cosa verrà dopo. Questa è la mia decima stagione qui, ne sono molto orgoglioso e voglio aiutare, a prescindere da tutto, la squadra e il club a tornare al top ancora e ancora”.