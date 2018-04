Guardiola fa i nomi di chi ha bocciato la Var

"Il Manchester City avrebbe voluto la Var ma altri top team come Manchester United e Chelsea hanno detto no". Pep Guardiola fa i nomi di chi ha guidato la fronda anti-Var, rimandandola di un altro anno. Unico caso tra i grandi campionati europei, la Premier League ha bocciato a maggioranza l'introduzione, dalla prossima stagione, della nuova tecnologia, preferendo portare avanti per un altro anno la sperimentazione in FA Cup e Coppa di Lega.

"Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati. Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per esempio, non sappiamo se quello contro la Juve era rigore o meno per il Real. Non è facile per gli arbitri, penso vadano aiutati ma se hanno deciso così, così sarà".

SPORTAL.IT | 14-04-2018 11:10