Guardiola: "Ho bisogno di nemici"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola nel video di presentazione della nuova stagione del club inglese ha rivelato cosa lo stimola di più: "Il Liverpool è stato l'avversario più forte che abbia mai incontrato. Io però ho bisogno di nemici, ho bisogno delle persone che parlano male di me, perfino del loro odio. Tutti gli atleti hanno bisogno di questo incoraggiamento per vincere ed essere stimolati a farlo ancora. Il primo vero nemico che ho avuto è stato Mourinho ai tempi del Barcellona".

"Il tiki taka a Barcellona? Più a lungo sei in attacco, più opzioni hai di segnare. Non è altro che probabilità. Ovviamente però in questo sport si può perdere con un autogol, senza che l'avversario abbia mai calciato in porta. So che anche per questo la mia filosofia è particolare: durante la mia carriera ho avuto alcuni giocatori importanti che però non sono riuscito a convincere: ho insistito, ma dopo un po' ho dovuto mandarli via".

SPORTAL.IT | 01-07-2019 14:35