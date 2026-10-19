L'ex tecnico del Manchester City prende posizione sul dramma umanitario che si vive in Palestina e invita il mondo a non voltarsi dall'altra parte di fronte a una strage

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lui non si volta dall’altra parte. Non aspetta un codice da dire in tv a favore di telecamera per mandare aiuti a chi soffre. E ci mette la faccia e la voce. Pep Guardiola si è rivolto al mondo in un video diffuso in merito alla situazione della Palestina sotto attacco israeliano. Sottolineando che i civili che hanno perso la vita a Gaza non sono solo numeri, Guardiola ha affermato: “Non sono morti, sono stati assassinati”. L’ex tecnico del City ha lanciato un appello alla solidarietà, dicendo: “Oggi, anche il silenzio è una forma di schieramento”.

L’appello di Guardiola

Il video pubblicato sul suo account Instagram, ha richiamato l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza dove viene impedito l’ingresso degli aiuti e ha invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio, sottolineando in particolare la difficile situazione dei bambini: “Non sono morti, sono stati assassinati. Non sono solo numeri. Sono vite con nomi, volti, famiglie, sogni e ricordi. Non sono vittime civili; sono ragazzi e ragazze. Iniziamo a perdere la nostra umanità quando smettiamo di chiamarli per nome e adottiamo un linguaggio che nasconde il dolore”.

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Guardiola – che di recente si è esposto anche sul caso delle penalizzazioni al City per le tante violazioni accertate – ha affermato che il mondo sta osservando ciò che sta accadendo, ma la sofferenza del popolo palestinese continua: “Vediamo bambini e bambine a Gaza che cercano i loro genitori sotto le macerie. Ascoltiamo le loro grida di aiuto, la loro fame, il loro abbandono. Siamo testimoni della perdita di tutto prima ancora che abbiano la possibilità di crescere. Questo inferno continua, e con esso continua la disumanizzazione del popolo palestinese. Le loro vite hanno lo stesso valore delle nostre. La loro sofferenza non ci è estranea. Non dimentichiamolo: la solidarietà con la Palestina non può essere interrotta. Nemmeno la nostra responsabilità può essere interrotta”.

La richiesta di pace e giustizia

Guardiola ha dichiarato che il governo israeliano ha ucciso più di 74.000 persone a Gaza e che la crisi umanitaria non si limita ai recenti attacchi e che il popolo palestinese lotta da molti anni contro lo sfollamento e l’incertezza: “Per milioni di rifugiati palestinesi, la sofferenza non è appena iniziata. Per decenni hanno vissuto sfollamenti, violenze, perdite, traumi, incertezza e ingiustizie, eppure non si arrendono. Ammiriamo la resilienza e la determinazione del popolo palestinese. Nessun bambino dovrebbe crescere imparando a sopravvivere prima di imparare a vivere”.

Infine Guardiola si è rivolto alla comunità internazionale, affermando che quanto sta accadendo in Palestina non deve essere ignorato: “Oggi, anche il silenzio è una forma di schieramento. Ma non possiamo voltarci dall’altra parte. La Palestina è importante. La Palestina ha bisogno di giustizia e di pace. Ora, per favore, continuate a far sentire la vostra voce sulla Palestina e a difendere l’umanità”