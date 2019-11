Guardiola in serie A: nuova conferma sul suo futuro

Pep Guardiola allenerà in serie A. Il tecnico del Manchester City ha smentito seccamente mercoledì sera di essere stato vicino alla Juventus nella scorsa estate, ma le indiscrezioni sulla sua volontà di allenare in Italia continuano a moltiplicarsi, tanto che in Inghilterra danno quasi per certo un suo futuro nel Belpaese.

Secondo il Times, il mister catalano si sentirebbe pronto per vivere un'esperienza in panchina in Italia. Il prestigioso quotidiano britannico in particolare ipotizza un futuro nella nazione dove ha giocato con le maglie di Roma e Brescia per l'inventore del 'tiki-taka': il suo contratto con il Manchester City scade il 20 giugno 2020, e potrebbe non essere rinnovato.

Le altre due ipotesi parlano di un anno sabbatico o di un ritorno sulla panchina del Barcellona, dove vinse tutto tra il 2008 e il 2012 e inventò il nuovo stile offensivo che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

"Sì, forse allenerò in futuro una squadra italiana – aveva detto Guardiola ai microfoni di Sky nel dopo partita della sfida contro l'Atalanta in Champions League -. È stato un piacere giocare in Italia. Ho avuto grandi allenatori come Capello e Mazzone. Ma ora penso al campionato inglese che è fantastico".

"In futuro potrebbe succedere, non sono vecchio. Pensavate che sarei arrivato quest’estate? Avete informazioni inesatte, dovete fare meglio il vostro lavoro…", ha concluso a riguardo delle voci che lo avevano accostato insistentemente alla Juventus in estate.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 13:39