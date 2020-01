Guardiola manda un ultimatum a Cancelo

L'esperienza di Joao Cancelo al Manchester City sembra già al capolina. L'ex terzino della Juventus, sbarcato in Premier League per 35 milioni di euro pù il cartellino di Danilo, ha disputato appena 7 partite in campionato e nelle ultime settimane è stato accostato a più riprese al Valencia.

Guardiola in conferenza stampa è stato perentorio: "Joao Cancelo è uno di quei giocatori che deve decidere se vuole lottare, restando qui con noi, oppure no. È libero di decidere della sua vita".

SPORTAL.IT | 02-01-2020 15:12