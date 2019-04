Guardiola mette le mani avanti

Il tecnico del Manchester City Pepe Guardiola sorprende in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno del quarto di finale di Champions contro il Tottenham: "Non sono venuto qui per vincere la Champions onestamente, sono venuto qui per giocare come abbiamo fatto negli ultimi 20 mesi".

"Quando giochiamo in trasferta l'atmosfera è sempre incredibile. Voglio vedere se i nostri tifosi vogliono davvero arrivare alle semifinali, abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo pensare solo a vincere, nelle prossime due partite ci giochiamo l'intera stagione: in Premier abbiamo un avversario incredibile come il Liverpool, in Champions ci misuriamo contro il Tottenham. Se non vinceremo contro gli Spurs sia in Champions che in Premier siamo fuori da tutto. Non so cosa serva per passare: una volta andammo in semifinale con un solo tiro in porta, un'altra volta concludemmo in porta per 33 volte e fummo eliminati. E' il calcio".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 19:03